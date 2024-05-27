İŞKUR’dan 400 bin liraya kadar hibe desteği

İŞKUR'un, işini kurmak isteyen engellilere 400 bin liraya, eski hükümlülere ise 300 bin liraya kadar sağlayacağı hibeden faydalanmak isteyenler başvurularını 7 Haziran'a kadar yapılabilecek. İşsizlikle mücadele çalışmaları kapsamında işveren ile iş arayanı buluşturan İŞKUR, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim ve hibe programlarıyla işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına katkı sağlıyor. Engelli ve eski hükümlüler gibi özel politika gerektiren gruplara yönelik 2014'ten beri hibe programları yürüten kurum, nisan ayında engelliler için hibe miktarını 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlüler için ise 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltmişti.