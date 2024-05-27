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Haberler Ekonomi Türkiye Via Carpatia Projesi için hazır

Türkiye Via Carpatia Projesi için hazır

HABER MERKEZİ
Türkiye Via Carpatia Projesi için hazır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Litvanya'dan başlayıp İstanbul'a uzanacak Via Carpathia Otoyol Projesi'nin parçası olmaya ve işbirliğine hazır olduğunu bildirerek, "Konumumuz itibarıyla bu coğrafyada bir koridor olacaksa Türkiyesiz olmaz. Türkiye, her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman" açıklamasında bulundu. Türkiye'nin projeye 2016 yılında II. Lancut Deklarasyonu ile dâhil olduğunu anımsatan Uraloğlu, "Kuzey ve güney ekseninde uzanan Via Carpathia Otoyol Projesi'nin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi, AB ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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