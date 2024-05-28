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e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

e-Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi almak ücretli mi? e-Devlet şifresi nereden nasıl değiştirilir? soruları araştırılıyor. e-Devlet şifresi ile işlemlerini kısa sürede halletmek isteyenler şifre alma adımlarını merak ediyor. İşte e-Devlet şifresi alma ve değiştirme işlemleri...

HABER MERKEZİ
e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

e-Devlet Nedir?
e-Devlet, vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması demektir. Bu sayede, devlet hizmetlerinin vatandaşa en kolay ve en etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde ulaştırılması hedeflenmektedir.

e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

E- DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALIRIM?
Şifreyi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin(nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı) ibraz edilerek Yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. Bunun yanı sıra üzerinde "e-Devlet Kapısı şifresi almaya yetkilidir" ibaresi olan vekalet ya da ilgili adli birimlerce temin edilmiş vesayet belgesi aracılığıyla da PTT şubelerinden şifre temin edilebilmektedir.

e-Devlet şifresi yurt dışında Elçilik ve Konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

ŞİFRE ONLİNE OLARAK ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.

Şifre unutma durumunda şifre sıfırlama yapılabilmekte, ancak yeni şifre online (sms/ e-posta vb.) gönderilmemektedir. Kullanıcının e-Devlet Kapısı profilinde tanımlamış olduğu cep telefonuna ya da hem cep telefonu hem de e-postasına gelen doğrulama kodu vasıtasıyla yeni şifre belirlenebilmektedir.

İnternet bankacılığı aracılığı ile giriş yapan bir kişi e-Devlet Kapısı profil alanından kendisine şifre oluşturabilmektedir.

e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

ŞİFREMİ NASIL KULLANACAĞIM?
Elektronik hizmetlere erişebilmek için TC Kimlik numaranız ve PTT'den almış olduğunuz şifre ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. e-İmza veya mobil imza gerektiren hizmetleri kullanabilmek için e-İmza veya m- imza edinilmesi hizmete bağlı olarak ayrıca gerekebilir.

Şifre ile giriş yaptıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenir, bu durumda PTT'den aldığınız şifreyi girmeniz ve ardından da kendinizin belirleyeceği ve belli kriterlerden oluşan (şifre değişikliği sayfasında açıklanan) yeni şifrenizi girmeniz istenir. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yeni şifreniz ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Şifreyle ilgili ekranda bulunan uyarıları lütfen dikkatlice okuyunuz. Güvenliğiniz için lütfen şifrenizi kimseyle paylaşmayınız.

e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

ŞİFREMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?
Sisteme şifre ile ilk defa giriş yapan kullanıcı, güvenlik sebebiyle, otomatik olarak "Şifre Değiştirme" sayfasına yönlendirilir. Kayıt sonrasında sisteme giriş yapmış vatandaşlar dilerse "Şifre ve Güvenlik Ayarlarım" sayfasından şifre değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Ayrıca vatandaşlar PTT şubelerinden tekrar şifre alarak da şifre değiştirme işlemi gerçekleştirebilirler.

e- Devlet şifresi nereden alınır? e-Devlet şifresi nasıl değiştirilir?

ŞİFRE ÜCRETLİ Mİ?
Şifre ilk defa alındığında PTT tarafından işlem masrafı olarak 5 TL tahsil edilmektedir. İlk şifreden sonra herhangi bir nedenle PTT'den alınacak her şifre için ayrıca 20 TL ücret ödenmektedir. Her bir şifre için ödenen ücret bir defaya mahsustur.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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