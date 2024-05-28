Zeytinyağında 4 ayda 25 milyon dolarlık ihracat

MANİSA ilk 4 ayda zeytin ve zeytinyağı sektörü ihracatta yüzde 18,3'lük artışla 25 milyon dolarlık dövizin ülkemize girmesini sağladı. Sadece zeytin ve zeytinyağı ihracatı, 19 ilin toplam ihracatını geride bıraktı. 28 milyondan fazla zeytin ağacıyla ülkemizde ilk sırada yer alan Manisa'da zeytin ve zeytinyağında artış devam ediyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Manisa Nisan ayında 5,6 milyon dolarlık ihracat elde etti. Manisa zeytin ve zeytinyağı ihracatında 19 ilin toplam ihracatından daha fazla ihracat gerçekleştirdi