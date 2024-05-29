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Haberler Ekonomi Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Son dakika haberleri... Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları araştırılıyor. Dün altın günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 447 liradan tamamladı. Peki altın bugüne nasıl başladı? İşte 29 Mayıs Çarşamba canlı altın fiyatları...

AA
Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altının dün ons fiyatına paralel artan gram fiyatı, günü yüzde 0,8 yükselişle 2 bin 447 liradan tamamladı. Altının yeni güne yüzde 0,3 düşüşle başlayan gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla 2 bin 440 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 950 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 2 bin 355 dolar seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle varlık fiyatlarında karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.
ABD'de dün açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da öncü TÜFE ile ABD'de Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 320 ve 2 bin 300 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 380 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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