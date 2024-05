Fahiş fiyat ve stokçuluğa ağır ceza! Düzenleme yürürlüğe girdi

SATIŞ SONRASI SERVİS HİZMETLERİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki "ceza hükümleri" başlığı "yaptırım hükümleri" olarak değişti. Kanun ile malları süresinde teslim veya monte etmeyenler hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liraya, mal ve hizmetin satışından kaçınanlar hakkında aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 2 bin 200 liradan az olmamak üzere satışından kaçınılan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam satış fiyatının yüzde 10'u kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.



Satış sonrası hizmetler kapsamında, üretici ve ithalatçıların, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınmaması durumunda 1 milyon 115 bin lira, Ticaret Bakanlığınca oluşturulan sisteme kayıt yapılmaması veya kaydın güncellenmemesi durumunda her bir servis istasyonu için 18 bin lira, her türlü mecra ve faaliyetlerinde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde "özel servis" ibaresini kullanmayan özel servis istasyonları hakkında 18 bin lira, satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi boyunca asgari servis istasyonu sayısını sağlamayan üretici ve ithalatçılar hakkında eksik kalan her bir servis istasyonu için 124 bin lira idari para cezası uygulanacak.