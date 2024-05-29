Türk su ürünleri sektörü ihracatını yüzde 65 artırdı

TÜRKİYE'DE 2000'li yılların başından itibaren ihracatın lokomotif sektörlerinden biri olan Türk su ürünleri sektörü, son 5 yılda ihracatını yüzde 65 artırarak 1 milyar dolardan 1,7 milyar dolara çıkardı. Avrupa'nın en büyük levrek ve çipura üreticisi konumundaki Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye su ürünleri ihraç ettiği bilgisini veren Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, alabalık üretiminde dünya 2.'si olduğumuzu, Akdeniz'in uluslararası sularında yakalanan mavi yüzgeçli orkinosun ise Japonya'ya ihraç edildiğini dile getirdi. Kızıltan, Türk girişimcilerinin son 20-25 yılda su ürünleri sektöründe dünyanın en modern ve entegre tesislerini dünyaya kazandırdıklarını, başta levrek, çipura, alabalık, somon ve ton balığı veya fileto olarak ve ayrıca tütsülenmiş olarak ihraç ettiklerini aktardı.