Türkiye’nin risk primi düştü

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türkiye'nin risk primine ilişkin paylaşım yaptı. Türkiye'nin risk primindeki gerilemeye işaret eden Şimşek, "Risk primimizi gösteren CDS, son 4 yılın en düşük seviyesinde" değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ BORÇ AZALACAK

Son bir yılda risk primindeki iyileşmenin, gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken Türkiye'de 400 baz puanın üzerinde olduğuna dikkati çeken Şimşek, paylaşımında "Uyguladığımız doğru politikalarla düşen risk primi hem kamunun hem özel sektörün dış borçlanma maliyetlerini azaltırken, dış finansmana erişimini de kolaylaştırıyor" ifadesine yer verdi.

Şimşek ayrıca çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması için dünya genelinde çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Türkiye'de faaliyette bulunan çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi alınması yönünde düzenleme yapılması kaçınılmaz. Aksi halde ülkemizin almadığı vergi bir başka ülke tarafından alınacak" dedi.

80 BİNE YAKIN ŞİRKET VAR

Şimşek, 2021 yılında OECD'nin organizasyonu kapsamında dünyada yaklaşık 140 ülkenin küresel asgari kurumlar vergisi konusunda mutabık kaldığına dikkati çekerek, "Alınan mutabakat kararıyla yıllık konsolide hasılatı 750 milyon avro eşiğini aşan çok uluslu şirketlerin düşük vergileme yapılan ülkelerdeki şube, iştirak ve iş yerlerinin asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulması öngörüldü. Bu kapsamda başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri olmak üzere 30'dan fazla ülke 2024 yılı kazançlarına uygulanmak üzere asgari kurumlar vergisi uygulamasını yasalaştırdı" diye konuştu. Türkiye'de faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirket sayısı yaklaşık 80 bin civarında, bunlardan ana işletmesi yurt dışında olan 2 bin 134 işletmenin bulunduğu biliniyor.