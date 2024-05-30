GastroShow Turkuvaz’da

AVRUPA'NIN en büyük gastronomi turizm etkinliği GastroShow bugün Turkuvaz Medya Merkezi'nde başlıyor. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılacağı etkinlikte dünyaca ünlü şefler, gurme yazarlar ve sektör temsilcileri bir araya gelecek. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana sponsorluğunda düzenlenen ve Avrupa'nın en büyük gastronomi turizm etkinliği olan GastroShow bugün gerçekleşecek. Bakan Ersoy'un da katılacağı etkinlik, 2 gün boyunca sürecek. Zirvede, gastronomi turizminin güncel trendleri, yeni ürün ve hizmetler ile sektördeki son gelişmeler tüm yönleriyle ele alınacak.

ÖNEMLİ KONUKLAR

ZİRVENİN ve günün son oturumunda ise "Şehirlerin Markalaşmasında Gastronomi Turizmi" konusu, TÜRSAB Eski Başkanı Başaran Ulusoy modetörlüğünde ele alınacak. Panelin konuşmacılarıysa Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, HIS Business Solutions President Stephen O'Connor, Plantur Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kurtoğlulları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olacak.