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Haberler Ekonomi Stokçuya 12 milyon TL ceza kesilecek

Stokçuya 12 milyon TL ceza kesilecek

HABER MERKEZİ
Stokçuya 12 milyon TL ceza kesilecek
FAHİŞ fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme yürürlüğe girdi. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere ceza tutarı 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapan işletmelere ise 1 milyon liradan 12 milyon liraya yükseltildi. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamayacağı hükmüne aykırı hareket edenlere ceza verilecek.
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