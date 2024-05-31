D8 Genel Sekreteri’nden iş insanlarına yatırım çağrısı

İSTANBUL D8 Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, Türk iş insanlarını D8 ülkelerine yatırıma çağırdı. Gelişen Sekiz Ülke Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 8 üye ülkeden oluşan bir uluslararası kuruluş olduğunu dile getiren Imam, D8 Ülkeleri İnisiyatifi Platformu Başkanı Hasan Ali Cesur ve beraberindeki heyetle bir araya gelerek, bu ülkelerde Türk iş adamlarına sunulan yatırım imkanlarını değerlendirdi. Toplantıda konuşan Imam, D8 ülkelerinin, Türk iş adamlarına önemli yatırım fırsatları sunduğunu vurguladı. Imam, D8 Genel Sekreterliği olarak bu yatırımların teşvik edilmesine ve Türk iş adamlarının önünün açılmasına hazır olduklarını da ifade etti.Dünya e-Basın Konseyi Genel Başkanı Hasan Taşkın da D8 ülkelerinin çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.