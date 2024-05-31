Demirci Halısı Sangay’daki fuarda Çinlilere tanıtıldı

MANİSA'DAN Demircili bir halı firması, Çin Şangay'da 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde National Exhibition And Convention Center fuar alanında düzenlenen Chinafloor 2024 Fuarında Demirci halısını tanıttı.Chinafloor 2024 fuarında katılımcı olarak yer alan Akarsu Halı firması sahibi İbrahim Akarsu, Demirci'de üretilen ev ve saray tipi halıların tanıtımını yaptı. Demirci'yi de katılımcılara anlatan İbrahim Akarsu, firmasında üretimi yaparak birçok pazara sunan Selçuklu, Osmanlı ve Geleneksel Türk motifleri ile dokunduğu halıları da Uzak Doğu'da fuara gelen katılımcılara tanıttı.