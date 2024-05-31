Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım’dan Bankkart adımı

KARTLI ödemeler sistemine 1989 yılında giriş yaparak Ziraat Bankası'nın bankacılık kartları markası olan Bankkart, yeni iş birlikleri ile yaygınlığını artırıyor. Ciro büyüklüğü ve yaygınlık açısından üye işyeri alanında lider konumunu sürdüren Ziraat Bankası, şimdi de Vakıf Katılım ile Bankkart marka paylaşım ağına dahil olması konusunda anlaşmaya vardı. Ziraat Bankası ile Vakıf Katılım arasında gerçekleşen marka paylaşım iş birliği ile birlikte sistemsel çalışmaların tamamlanmasının ardından Vakıf Katılım'ın bireysel ve kurumsal kredi kartları da Bankkart'ın yaygın üye işyeri ağında, Bankkart avantajlarından faydalanabilecek.