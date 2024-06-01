Emlakçılara pazarlama teknikleri semineri

İzmir Emlakçılar Odası üyeleri için Pazarlama ve Satış Teknikleri konulu bir eğitim semineri düzenledi. Tepekule Sergi Merkezi'nde düzenlenen seminer ücretsiz gerçekleştirildi. 500 aşkın emlakçının büyük ilgi göstererek salonu doldurduğu seminerde Türkiye'nin tanınan ismi yazar Dr. Sinan Ergin, üyeleri bilgilendirdi.

BİLGİYİ DOĞRU KULLANMAK

Yaşamın her alanında eğitimin büyük önem taşıdığına dikkat çeken İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, "Mesleğimizi icra ederken de bilgiyi kullanmak, sizlere başarıyı getirecek en önemli anahtar olacaktır. Emlakçılık mesleğinde satacağınız veya kiralayacağınız ürünün pazarlanması ve satış teknikleri büyük önem taşır. Bu konuda daha önce kitapları ülke genelinde ses getiren tanınmış isimlerden Dr. Sinan Ergin ile temasa geçerek onun engin deneyimlerinden yararlanmak istedik. Sinan Ergin 2006 yılından bu yana sürdürdüğü eğitimcilik faaliyetleri ile göze çarpan bir isim. Örneğin kurduğu 'Pazarlama ve Satış Okulum', Türkiye'de ve dünyada bir ilktir. Bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ederiz" diye konuştu.

SEKTÖR KİMLİK KAZANDI

İzmir Emlakçılar Odası'nın çalışmaları ile Türkiye'de emlak sektörüne kimlik kazandırdığını hatırlatan Güleroğlu, "Geçmişten bu yana ülkede örnek gösterilen işlere imza attık. Türkiye'de emlakçılığın saygın bir meslek konuma gelmesinde İzmir Emlakçılar Odası'nın büyük gayretleri vardır. Bunu yaparken de bilgiyi, teknolojiyi, gelişmeleri en iyi şekilde kullanmaya ve üyelerimize bu konularda doğru rehberlik yapmaya özen gösterdik. Sizlerin bu tür etkinliklerimize gösterdiğiniz ilgi bizi memnun ediyor ve mesleğimizin geleceği için içimizi rahatlatıyor, bizi umutlandırıyor" dedi. İzmir Emlakçılar Odası üyelerinin büyük ilgi ve katılım göstererek takip ettiği seminer sonunda Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, kendisi de bir emlakçı olan eşi İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Dilek Güleroğlu ile birlikte Dr. Sinan Ergin'e bir plaket de takdim etti.