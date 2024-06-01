Rus raf firması yurt dışında ilk fabrikasını İzmir’de açtı

İzmir'de, Rusya merkezli Zenith RS firmasının endüstriyel raf üretimi yapan yeni fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Ege Serbest Bölgesi'nde (ESBAŞ) faaliyete geçen fabrikanın yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacağı bildirildi. Törende konuşan ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, söz konusu yatırımın Türkiye ve İzmir için çok önemli olduğunu ifade etti. Firmanın aynı zamanda yeni kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde de yatırım yaptığını aktaran Güler, "Türkiye'nin Zenith gibi yatırımcılara ihtiyacı var. Çünkü bu yatırımlar ülkemize net döviz kazandıracak" dedi. Zenith RS firmasının kurucularından German Labazin de Rusya dışında ilk yatırımı İzmir'de yaptıklarını dile getirdi. Gayretlerinden dolayı ortağı Ali Dere'ye teşekkür eden Labazin, "Tesisimiz tam olarak çalışıyor, üretiyor. Büyüme planlarımız, yeni lokasyonlar ve yeni üretim hedeflerimiz var. Hepsini birlikte başaracağız" dedi. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünden Mehtap Arık ise yatırımlarından dolayı firma yetkililerine teşekkür etti.