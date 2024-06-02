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Haberler Ekonomi 2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

2024 bekçi alımına ilişkin detaylar araştırılıyor. Bekçi alımı olacak mı? Bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçi olma şartları neler? soruları merak ediliyor. Peki EGM 2024 bekçi alım tarihleri açıklandı mı? Bekçilik şartları neler? İşte tüm merak edilenler...

HABER MERKEZİ
2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

Bekçilik başvurusu ne zaman başlayacak? 2024 çarşı ve mahalle bekçiliği için başvuru şartları neler? EGM bekçi alım tarihleri belli mi? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte 2024 bekçi alımına ilişkin tüm detaylar...

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU BAŞLADI MI?
2. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuruları henüz başlamadı.

Bekçilik başvuru tarihleri ile ilgili duyurular için haber sitemizi takip edebilirsiniz.

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

BEKÇİLİK ŞARTLARI NEDİR?

2024/1. dönem bekçi alımı şartları henüz açıklanmadı. Ancak 2023/1. Dönem Bekçilik başvuru şartları şöyleydi:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (18.01.2005 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (18.01.1993 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev,
birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

2024 EGM BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? Bekçi olma şartları neler?

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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