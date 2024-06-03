Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?

Emekli ve memur maaş zamlarında belirleyici olan beşinci enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu. Peki 5 aylık rakamlara göre memur ve emekli maaş zamları ne kadar olacak? İşte emekli ve memur maaş zam oranları...
MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.
EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e çıktı. Haziran ayı enflasyon verisi de eklendiğinde tahminlere göre yüzde 21,22 civarında memur ve memur emeklisi artışı olacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 40 BİN TL'Yİ BULABİLİR
Mayıs ayı enflasyonunun beklentilere uygun açıklanması durumunda en düşük memur maaşı %17,02 artarak 38.452 TL'ye çıkacak. 6 aylık enflasyon %25,46 olursa, Temmuz ayında en düşük memur maaşı %20,02 artışla 39.438 TL'ye yükselecek.
Ortalama memur maaşlarının Temmuz'da 44.000 – 44.500 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Bekar bir memurun şu an aldığı 30.372 TL'lik maaşı ise 6 ayın sonunda 36.452 TL'ye çıkacak.
Memur, memur ve işçi emeklilerinin maaş zam oranı haziran ayı enflasyon rakamları ile netleşecek.
Haziran ayı enflasyon rakamlarının 3 Temmuz 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.
6 AYLIK BEKLENTİYE GÖRE EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,86
6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,86
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 9,44
6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
6 aylık memur enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 20,04