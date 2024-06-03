Memur ve emeklinin temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak?

MAYIS AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 3,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,96 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 75,45, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 57,68 olarak gerçekleşti.

EMEKLİ VE MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Şu ana kadar gerçekleşen verilere göre memurlara ve memur emeklilerine yüzde 6.71 enflasyon farkı oluştu. 5 ayda oluşan enflasyon farkıyla yüzde 10'luk Temmuz zammı yüzde 17.38'e çıktı. Haziran ayı enflasyon verisi de eklendiğinde tahminlere göre yüzde 21,22 civarında memur ve memur emeklisi artışı olacak.