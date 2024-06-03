Uzak Doğu’ya 500 milyon dolar ihracat hedefleniyor

Türkiye, 1 Ocak - 28 Mayıs 2024 döneminde meyve sebze mamulleri ihracatını yüzde 24'lük artışla 880 milyon dolardan 1 milyar 93 milyon dolara taşırken, Japonya, Avustralya, Çin, Güney Kore, Tayvan, Tayland gibi ülkelerin domine ettiği Asya Pasifik pazarında, ihracatını yüzde 38,5 artırarak 56,5 milyon dolardan 78,5 milyon dolara yükseltti. Meyve sebze mamulleri ihracatında Türkiye'nin lideri olan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çin'in Şanghay kentinde, düzenlenen Sial 2024 Şanghay Fuarı'na katılarak, Türkiye'nin Çin'e meyve sebze mamulleri ihracatını daha da artırması için Uzak Doğu pazarındaki pazarlama faaliyetlerine yeni bir halka ekledi.

UR-GE VE TURQUALITY PROJESİ

Türkiye'nin yıllık 60 milyon tona ulaşan meyve sebze üretiminin yüzde 10'luk kısmını taze meyve sebze olarak ihraç ettiklerini ve yıllık 3,5 milyar dolar döviz getirisi sağladıklarını aktaran Uçak, "URGE Projelerine 41 firmamızın katılımıyla Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster isimli dördüncü Ur-Ge Projemizi başlattık. Günümüzde yıllık 200 milyon dolar seviyesinde ihracat yaptığımız Asya Pasifik pazarında 500 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜM DÜNYA GÖRMELİ'

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği'nin koordinatörlüğünü üstlendiği, "The Symphony of The Taste From Anatolia Turquality Projesi"ne 2024 yılında başlayacakları bilgisini veren Hayrettin Uçak sözlerini şöyle tamamladı: "Onaya sunulan proje, onay sürecinin ardından start alacak. Meyve sebze mamulleri sektöründe, Türk gıda ürünlerinin küresel mutfaklarda eşsiz bir tat sunma potansiyeline sahip olduğunu bu proje ile tüm dünyaya göstermek istiyoruz."