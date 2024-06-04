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Haberler Ekonomi SGK’dan çalışan annelere aylık 325 Euro destek

SGK’dan çalışan annelere aylık 325 Euro destek

HABER MERKEZİ
SGK’dan çalışan annelere aylık 325 Euro destek
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) yürütülen Avrupa Birliği (AB) destekli projeyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de çocuk sahibi 7 bin anneye, 12 ay boyunca ayda 325 avro destek verileceğini kaydetti. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların başladığını aktardı. Işıkhan, şunları kaydetti: "Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 Euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak."
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