İş dünyası Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi’nde buluşuyor

TURKUVAZ Medya Grubu'nun aylık ekonomi dergisi Inbusiness'ın II. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi bugün gerçekleşiyor. İlki geçen yıl gerçekleştirilen Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi'nin bu yılki teması 'Hedefler ve Gerçekler' olarak belirlendi. 2030 ve 2053 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri yolunda mevcut tabloya ve bundan sonra hızla ve kararlılıkla atılması gereken adımlara odaklanılacak zirveye kamu, iş ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katkı sağlayacak. İstanbul Valisi Davut Gül'ün açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirve kapsamında, T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay, kendisine ayrılan özel oturumda AB yolunda sürdürülebilir iş modelleri ve kalkınma hedeflerini değerlendirecek. Zirvede Moda tasarımcısı Dilek Hanif ve yapımcı, yönetmen Engin Altan Düzyatan gibi kamuoyunun ilgiyle takip ettiği isimler de yer alacak.