İstanbul Havalimanı zirvede

vrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI EUROPE) Avrupa'daki havalimanlarının 2019 yılı pandemi öncesi Nisan ayı dönemi ile 2023 ve 2024 yıllarının aynı dönemindeki yolcu trafiği artışlarını değerlendirerek, buna göre en yoğun havalimanlarını açıkladı. 'Majors Havalimanlar' Kategorisinde İstanbul Havalimanı 2019 yılı Nisan ayına göre 2024 Nisan ayında yüzde 22,4 artışla yolcu sayısını en çok artıran ilk 5 havalimanı listesinde 1. sırada yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'nı Paris, Amsterdam ve Madrid havalimanları takip etti. Bu başarı, gurur abidemiz İstanbul Havalimanı'nın ülkemize sağladığı katkıyı bir kez daha gözler önüne sermektedir" dedi.