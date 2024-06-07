"Kiralara yüzde 65 zam yapılabilir"

Konut kiralarında yüzde 25 sınırı sebebiyle uzun süredir ev sahibi ve kiracı arasında anlaşmazlıklar çıkıyor. Bunu önlemek amacıyla yüzde 25 zam sınırının 1 Temmuz itibariyle kalkacağını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sürenin uzatılmasına gerek yok" demişti.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkan Vekili Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu zam oranına zaten uyulmadığını söyledi ve "Ev sahipleri genelde bu sınırın üzerinde hareket etti. TÜFE sistemi geldiğinde anlaşmazlıklar azalabilir. Ancak bu sisteme dönüş ile kirası düşük kalan kiracılar ile yeni kiracılar arasındaki fark azalacak" ifadelerini kullandı.

TÜFE rakamlarına değinen Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Dr. Ahmet Büyükduman ise yüzde 25 zammının kalkmasından sonra kiraya ortalama yüzde 65 civarında zam geleceğini söyleyerek, "Bu orana rağmen piyasa ortalamasında kalacak kiracılar mevcut, ev sahipleri de uyarlama davası açabilirler.

'NORMALLEŞME BAŞLAMALI'

Bu sınıra zaten uyan kişiler de çok az sayıda" dedi. Avukat Sinan Keskin de şu ifadeleri kullandı: "Ekonomide olduğu gibi konut piyasasında da normalleşmenin başlaması gerekiyor. Kiracıların, artış oranını tam yapmamaları durumunda; eksik ödenen bedelden dolayı haklarında icra takibi başlatılabilir ve bu durum aynı zamanda tahliye nedeni sayılır."