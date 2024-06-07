Yıllar sonra bir ilk: ECB faiz düşürdü

AVRUPA Merkez Bankası (ECB), haziran ayı faiz kararını açıkladı ve gösterge faiz oranlarını 25 baz puan indirdi. Karar metnine "Faizleri gerektiği sürece yeterince kısıtlayıcı tutacağız" denildi. ECB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50'ye indirdi. ECB böylece gösterge faiz oranlarını yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez düşürdü. ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.