Madeni 5 TL tedavüle çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre, '5 TL' değerindeki madeni paralar tedavüle çıkarıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde, 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun uyarınca, Bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce 5 TL değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.

TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU YER ALACAK

5 TL'lik yeni madeni paranın ön yüzünde, dış halkada sekiz köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı bulunacak. Halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldız yer alırken ortada Türkiye Yüzyılı logosu yer alacak. Bunun solunda '5' rakamı, altta 'TÜRK LİRASI' yazısı ve yazının altında basım yılı olacak. Paranın arka yüzündeyse, Atatürk rölyefi ve çevrede 'TÜRKİYE CUMHURİYETİ' yazısı yer alacak.

Tebliğde 5 TL değerindeki madeni paraların tebliğin yayımlanmasını müteakip tedavüle çıkarılacağı belirtildi.