Urla’da denize sıfır 2.6 milyarlık satış

İl Özel İdareleri'nin kapatılmasının ardından Maliye Hazinesi'ne devredilen Urla'da deniz manzaralı taşınmazların satış süreci tamamlandı. Geçmişte Vilayetler Birliği'ne ait olup, sonrasında İzmir İl Özel İdaresi tarafından satın alınan Urla Zeytinalanı Mahallesi'ndeki yaklaşık 23 dönüm büyüklüğünde olan dev arazi için Özelleştirme İdaresi pazarlık görüşmeleri gerçekleştirmişti.

REZİDANS VE SOSYAL TESİS

İki parsel halinde satışa çıkarılan taşınmazlara çok sayıda teklif gelmişti. 23 teklif verilen 20 bin 310 metrekare büyüklüğündeki 4706 ada 3 parsel için en yüksek teklif, 2 milyar 320 milyon TL ile Gamador İnşaat Anonim Şirketi tarafından verildi.

Arazide, Yaşar Neng Lisesi olarak hizmet veren devasa bina da bulunuyor

Ankara merkezli şirketin ortakları arasında Ertan Üşenmez, Murat Karaarslan ve Abdullah Karaaraslan yer alıyor. 26 teklif verilen 3 bin 969 metrekare büyüklüğündeki 4539 ada 3 parselin 4'te 3 hissesi için en yüksek teklif ise, 362 milyon TL ile Urla Ortak Girişim Grubu verdi. Urla Ortak Girişim Grubu'nun, bu arsaya rezidans ve sosyal tesis inşaatı yapmayı planladığı öğrenildi.

2018'DE PLAN DEĞİŞTİRİLDİ

Urla Ortak Girişim Grubu'nun kurucuları arasında Efrahim Çekiç, Mustafa Karabağlı, Ali Osman Enç ve Salih Acar gibi İzmirli iş insanları arasında yer aldı. Satış görüşmeleri ile ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. Kararın önümüzdeki haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. 2018 yılında askıya çıkan planlarla birlikte alan kamu yararı vasfından çıkarılarak ticari yatırımlara açılmıştı. Eğitim ve konaklama tesislerinin yerine alışveriş merkezi, otel ve rezidans yapılmasının önünü açılmıştı. Satışa çıkarılan parseller üzerinde yer alan Yaşar Neng Lisesi binası, 1993 yılında Vilayetler Hizmet Birliği tarafından yapılmıştı.