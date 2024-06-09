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Haberler Ekonomi Medical Park’tan İzmir’de yatırım

Medical Park’tan İzmir’de yatırım

HABER MERKEZİ
Medical Park’tan İzmir’de yatırım
İzmir'in önemli sağlık kurumlarından Özel Su Hospital Hastanesi'nin, Medical Park Hastaneler Grubu tarafından 10 yıllığına kiralandığı öğrenildi. 1993'te ilk olarak İstanbul'da kurulan ve zamanla 12 şehirde 30 hastane şubesine ulaşan kurum, İzmir'in gözde sağlık merkezi Özel Su Hospital'ı da bünyesine katarak, şube sayısını 31'e çıkardı. 2012 yılında faaliyete geçen 136 yatak kapasiteli 8 katlı hastane, bundan böyle Medical Park ismiyle sağlık hizmeti vermeye devam edecek. Yapılan ön anlaşma ile devir işlemlerinin başlatıldığı öğrenilen kurumun kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı henüz belli değil. Öte yandan kurumun pazartesiden itibaren Medical Park olarak hizmet vereceği öğrenildi.
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