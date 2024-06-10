2. el otomobil fiyatları düşüşte

OTOMOTİV sektörü temsilcileri, 7 Temmuz'dan itibaren devreye girmesi beklenen "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR II) nedeniyle sıfır araçlarda kampanyaların yoğunlaştığını ve bunun neticesinde de ikinci el araçların gerçek satış fiyatlarının düşüşe geçtiğini aktardı. Türkiye otomotiv pazarında satışların 1 milyon 232 bin 635 adetle rekor kırdığı geçen yıl, otomotiv bulunurluğunda sorunlar yaşanmış, arztalep dengesinde bozulmalar görülmüş ve fiyatlar yükselmişti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde otomobil almak isteyen tüketicilere tavsiyelerde bulunan sektör temsilcileri, ikinci el araçların gerçek satış fiyatlarının, son dönemdeki sıfır kilometre araç kampanyaları neticesinde düşüşe geçtiğini ifade ederek özellikle ikinci el araç alımlarında kurumsal firmaların tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.