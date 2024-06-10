Bayram öncesi rezervasyonlar arttı! Kiralık araçta fiyatlar iki katına çıktı

"SIKINTILI ARAÇLAR KİRALAYABİLİRLER"

Kurumsal olmayan firmaların araçlarında sorunların yaşanabileceğini söyleyen Harun Taşdemir, şöyle devam etti:

"Kurumsal olmayan kişi veya firmalar, sıkıntılı araçları size kiralayabilirler; yani gizli, ayıplı diyelim. Örneğin; arabanın motorunda bir sorun oluyor; ama siz ilk başta fark edemiyorsunuz. 200-300 kilometre gidiyorsunuz ve motor ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Ondan sonra bütün motorun masrafını kullanıcıya yüklüyorlar. Size masraf çıkartıyorlar."

Bir başka araç kiralama firmasının görevlisi Umut Durdu da şu ifadelere yer verdi:

"Bayram yoğunluğu var. Doluluk bizde yüzde 80-90'ı buldu. Yurt dışından da müşteriler geldiği için daha fazla yoğunluk var. Rezervasyonlarımız bizim dolu şu anda. Araçların hazırlıkları yapılıyor."