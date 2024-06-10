Bursa’nın sebzeleri Afrika’da yetiştiriliyor

AFRİKA kıtasında bulunan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Bursa'nın kaliteli ürünleri özel olarak hazırlanan seralarda yetiştirilmeye başlandı. Bursalı girişimci ve Türkersan Sera Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İleri, "Afrika kıtası bizim ülkemiz gibi bereketli topraklara sahip olan yerler değil buralarda bizdeki zengin ürünleri bulmak çok zor. Bizim özel olarak hazırladığımız seralarda topraksız tarımla meşhur Yenişehir Terziler arpacık soğanı, marul, biber birçok ürünü yetiştirmeye başladık. Buralarda bunları görenler gözlerine inanamıyor. Gerek ülkemizi gerek ilçemizi buralarda temsil etmek bizleri çok mutlu ediyor" diye konuştu.