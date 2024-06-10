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Haberler Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Son dakika haberleri... Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın yükseldi mi? Altın almalı mı satmalı mı? soruları yatırımcılar ve evlenecek olanlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 azalışla 2 bin 386 liradan tamamladı. Peki altın bugün ne kadar, kaç TL? İşte 10 Haziran Pazartesi güncel altın fiyatları...

AA
CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 3,1 azalışla 2 bin 386 liradan tamamladı. Altın alacaklar fiyatlardaki gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte 10 Haziran Pazartesi güncel, canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Altının gram fiyatı haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 2 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 970 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 820 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da cuma günü yüzde 3,5 düşüşle günü 2 bin 294 dolardan tamamlarken şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 2 bin 295 dolardan alıcı buluyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, ABD'de cuma günü beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi sonrası ve hafta sonu gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin sonuçlarıyla varlık fiyatlarında belirsizliklerin sürdüğünü belirtti.

Bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararları yatırımcıların odağına yerleştiğini bildiren analistler, Fed Başkanı Jerome Powell ve BoJ Başkanı Kazuo Ueda'nın sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktardı.

CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 51, kasım ayı için yüzde 77 seviyesinde bulunuyor.

Altının ons fiyatında cuma günü kaydedilen düşüşte, Fed'in faiz indirimine beklenenden daha geç başlayacağına ilişkin endişelerin artmasının etkili olduğunu ifade eden analistler, Çin Merkez Bankasının (PBoC) altın alımını durdurmasıyla da trendin hızlandığına dikkati çekti.


CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sentix yatırımcı güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 250 ve 2 bin 230 doların destek, 2 bin 320 ve 2 bin 340 dolar seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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