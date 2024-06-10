‘Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki’ projesine yoğun ilgi

SOSYAL Güvenlik Kurumu'nun (SGK), 0-24 aylık çocuğu olan 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca ayda 325 Euro destek vereceği "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki" projesine 5 günde 15 binden fazla anne başvurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadın istihdamının artırılmasının Bakanlıklarının öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Işıkhan, "Bu projemiz, çocuklu annelere yönelik tasarlandı. 3 bin 500'ü anne, 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının kayıtlı istihdamı 12 ay boyunca desteklenecek. 12 ay boyunca Ankara, İzmir ve İstanbul'da başvuran annelerin çocukları 36 ayını doldurana kadar, çalıştırdıkları bakıcılar için teşvik ödemesinde bulunulacak. Başvuru sayımız 15 bin 166 kişiye ulaşmış durumda. Kayıtlar temmuz ayına kadar devam edecek, ağustos ayında annelere destek ödemelerimizi başlatacağız" dedi.