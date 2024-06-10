Seyahatte yeni trend: Paylaşımlı yolculuk

Ulaşım ve yakıt fiyatları ile birlikte uçak ve otobüslerde bilet fiyatlarının her geçen gün artması, özel araçlarla şehirlerarası yolculuk yapmanın maliyetli olması, paylaşım ekonomisini de beraberinde getirdi. Bir şehirden diğer bir şehre ucuza seyahat etmek isteyenler, gelişen teknoloji ile birlikte çeşitli telefon uygulamaları aracılığıyla paylaşımlı yolculuk modelini kullanmaya başladı. Özellikle öğrencilerin kullandığı ve otostopçuluğun modern ama paralı hali gibi görünen bu yöntemle, araç sürücüleri ile aynı yöne giden yolcuların uygulama üzerinden haberleştiği ve birlikte yol masraflarını paylaşarak toplu ulaşım araçlarına göre daha ucuza yolculuk yaptıkları ifade edildi.

MALİYETİ DÜŞÜRÜYOR

Aynı yöne giden iki veya daha fazla kişinin aynı araçta seyahat etmesi ile ortaya çıkan paylaşımlı seyahat modeli sayesinde insanların şehirlerarası ulaşım maliyetlerini düşürdüğü ifade edildi. Sistemin işleyişini ele aldığımızda, örneğin İzmir'den Ankara'ya ya da İstanbul'a özel otomobili ile gidecek sürücünün ilanına uygulama üzerinden "İstanbul'a şu tarih ve saatte gideceğim, gelecek kişileri de şu fiyata yanımda götürüm" şeklinde cevap gönderiliyor. Böylece şartlar ve fiyatlar da uyuyorsa anlaşma sağlanıyor.

EMNİYET'TEN UYARI

YENİ Asır'a konuşan İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagul, korsan taşımacılığı kapsamına giren durumlarda cezaların ağır olduğunu belirtti. Özsagul, araçların trafikten men edilerek sürücü ve yolcuya para cezalarının yazıldığını söyledi.