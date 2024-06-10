Tenekecilik mesleğine adanan ömür

İZMİR'DEKİ tarihi Havra Sokağı'nda, 60 yıldır baba mesleği olan tenekecilik işini yapan teneke ustası Sakıp Taş, çırak bulunamadığından ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasından dert yandı. "50-60 sene evvel burada muhtelif esnaflar vardı, tenekeciler vardı" diyen Taş, "Evladım var ama başka iş yapıyor onlar. Biraz daha burada vaktimizi geçirip gideceğiz" dedi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan tarihi Havra Sokağı'nda baba mesleği olan tenekecilik işini yapan 60 yıllık teneke ustası Sakıp Taş (68), mesleğinin kentteki son temsilcilerinden birisi. Taş, "60-70 sene evvel sanat olarak bu sokağın yüzde sekseni tenekeciydi. O kişiler de gece 12-1'e kadar çalışıyorlardı o zamanlar" ifadelerini kullandı.