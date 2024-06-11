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Haberler Ekonomi 1 ton 800 kg ağırlığındaki boğa alıcısını bekliyor

1 ton 800 kg ağırlığındaki boğa alıcısını bekliyor

HABER MERKEZİ
1 ton 800 kg ağırlığındaki boğa alıcısını bekliyor
ÇANAKKALE'NİN Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin lira satışa çıkarıldı. Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde, 37 yıldır büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Hasan Yavaş'ın (55) 4 yaşındaki simental cinsi 4 yaşındaki boğa 1 ton 800 kilograma ulaştı. Baba mesleği olan büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini devam ettiren Hasan Yavaş, Kurban Bayramı öncesinde 1 ton 800 kilogram ağırlığındaki boğa 340 bin liradan satışa çıkardı. Fiyatı adeta ikinci el otomobiller ile yarışan boğa, günlük 15 kilo buğday, arpa, mısır ve fabrika yemi tüketiyor.
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