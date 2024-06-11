Bayındır’da festival coşkusu

İZMİR Bayındır'da Kiraz Festivali yapıldı. Festivale, Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak ve Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu'nun yanı sıra Tire Belediyesi Başkan Vekili Hakan Ayhan, Tire Belediyesi Başkan Yardımcısı Yalçın Kaya, ilçenin daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar katıldı. Festival Bayındır Belediyesi Halk Oyunları Ekibi ve Bayındır Gaziler Derneği tarafından hazırlanan folklor gösterileri ile devam etti. Festival kapsamında düzenlenen En İyi Kiraz ve Kiraz Güzeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Festivalde son olarak ünlü sanatçı Özlem Özdil sahne aldı.