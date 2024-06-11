Bvlgari Resorts Bodrum açılıyor

Bvlgari Hotels & Resorts, 2026'da Bodrum'da açılacak yeni otel için anlaşma yapıldığını açıkladı. Milano, Londra, Dubai, Şangay, Pekin ve Bali'nin ardından geçen yıl Roma ve Tokyo'da da Bvlgari Hotels & Resorts otelleriyle hizmet vermeye başlayan Bvlgari, 2026'da açacağı Miami Beach ve Maldivler otellerinin yanına Bodrum'u da ekleyerek 12 tesise ulaşacak. Yeni resort, bölgenin en şık lokasyonu olarak bilinen Türkbükü- Gölköy sahilinde, yarımada üzerine kurulacak. En iyi sürdürülebilirlik uygulamalarına göre geliştirilecek olan proje, diğer tüm Bvlgari Hotels & Resorts otellerinde olduğu gibi, ünlü mimar Antonio Citterio Patricia Viel tarafından tasarlanacak.

ÇEVRE RAPORU VAR

Tesisin sürdürülebilirliğini sağlamak için; 3L Mühendislik Türkiye tarafından "Tesis Tasarımı ve Enerji Verimliliği Raporu" ve EAME tarafından "Çevre Raporu" da bulunuyor. Tesisin sahibi, enerji, kimya ve inşaat dahil olmak üzere sayısız sektörde önemli bir paya sahip, bölgenin en büyük holdinglerinden biri olan Cengiz Holding. Projenin baş geliştirme danışmanlığını ise Ömer İsvan'ın öncülüğünü yaptığı küresel konaklama ve yaşam tarzı gayrimenkul danışmanlık firması Servotel üstleniyor.

'BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ'

ANLAŞMAYLA ilgili bir açıklama yapan Bvlgari CEO'su Jean-Christophe Babin, "Bvlgari Resort Bodrum'un, Romalı mücevhercisi tarafından hazırlanmış misafirperverliğinin bölgedeki en üst düzey sürdürülebilir lüks destinasyon ve deneyim olarak parlamasını öngörüyoruz" dedi.

Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz ise "Sadece Türkiye'nin değil, küresel arenanın da önde gelen ultra lüks turizm destinasyonlarından biri olmasını hayal ettiğimiz ve hedeflediğimiz bu projenin doğuşunu duyurmaktan ve otel yönetim ortağımız Bvlgari Hotels & Resorts ile güçlerimizi birleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.