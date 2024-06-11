Denizlili firmalar ‘İlk bin ihracatçı’ arasında

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması" listesinde Denizli'den 18 firma yer alıyor. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 1,8 milyar dolara ulaşan Denizli ihracatı büyümeye devam ediyor. Denizli İhraçatcılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Tekstilkonfeksiyondan kabloya, bakır telden tarıma, iklimlendirmeden kimyevi maddelere, doğal taştan makine ihracatına kadar çeşitli sektörlerde önemli bir oyuncuyuz. Deniz olmayan Denizli'den balık ihracatı yapıyoruz. Bu durum, Denizlili ihracatçının tüccarlık konusunda deneyimini ve başarısını ortaya koyuyor. Sürdürülebilir ihracat artışı ekonomik büyüme, döviz kazancı, teknoloji istihdam ve inovasyon anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.