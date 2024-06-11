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Haberler Ekonomi Elektrik sektörüne 4 milyar dolarlık katkı

Elektrik sektörüne 4 milyar dolarlık katkı

HABER MERKEZİ
Elektrik sektörüne 4 milyar dolarlık katkı
ELEKTRİK Dağıtım Hizmetleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Erdeniz, 2024-2025 döneminde sektör yatırımlarının 4 milyar doları bulacağı öngörüsünde bulundu. Erdeniz, şirketlerin yatırımlarını gerçekleştirmesi için finansmana erişim alanındaki sıkıntıların çözülmesi gerektiğini ifade etti. Erdeniz, "Sektör, özelleştirme tutarı olarak 13 milyar dolar ve sonrasındaki 10 yıl boyunca 16-17 milyar dolarlık yatırımıyla Türkiye ekonomisine 30 milyar dolar katkı sağlıyor. Elektrik sektörü 2023'teki yıkıcı deprem etkilerine rağmen 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı başardı. Sektörün, 2024 ve 2025'te de 2'şer milyar dolar yatırım yapması öngörülüyor" diye konuştu.
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