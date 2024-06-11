Emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı

EMEKLİLERE bayram ikramiyesi ödemeleri dün itibariyle başladı. İkramiyeler 14 Haziran'a kadar yatırılacak ve toplam 16 milyon emekli yararlanacak. 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olan emeklilerin ikramiyeleri dün yattı. Bugün 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ödeme yapılırken, 4A (SSK) kapsamındakilere de 12- 13 ve 14 Haziran'da ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.