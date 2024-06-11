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Haberler Ekonomi Kiralık araçlara yoğun talep

Kiralık araçlara yoğun talep

HABER MERKEZİ
Kiralık araçlara yoğun talep
KURBAN Bayramı'na az bir zaman kala kiralık araçların rezervasyonlarında da artış yaşanırken, günlük kiralama ücretleri bayram dolayısıyla iki katına çıktı. Kiralama yaparken mutlaka kurumsal firmalardan araç kiralanması gerektiğinin altını çiziliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kalırken, bayramı memleketinde geçirmek isteyen veya bayramda araçsız kalmak istemeyenler kiralık araçlara yöneldi. Araçların bayram rezervasyonları yüzde 90'ı aşarken, kiralama firmaları taleplere yetişmeye çalışıyor.
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