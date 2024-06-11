Mobilya sektörü satışta vites artırdı

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM), 2024 Mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Geçtiğimiz ay 585 milyon dolar ihracat yapan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü mayıs ayında 740 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek vites artırdı. 2024 yılının ilk beş ayında en çok ihracat 455 milyon dolar ile Irak'a yapıldı. İkinci sırada 168 milyon dolar ile Birleşik Krallık yer alırken üçüncü sıradaki Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan ihracat 156 milyon dolar olurken listenin devamında Almanya, Fas, İran, Fransa, Libya ve Gürcistan gibi ülkeler yer aldı.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "Önümüze koyduğumuz 8 milyar dolarlık ihracat barajı hedefi için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mayıs ayında yakaladığımız 740 milyon dolarlık rakam da bunun bir göstergesi. Yakaladığımız bu başarılı rakamın rehavetine kapılmadan yılın geri kalanını da verimli bir şekilde tamamlamayı istiyoruz" dedi.