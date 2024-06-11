Ülkemize 2,8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım

TÜRKİYE'YE uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 4 ayında 2,8 milyar dolar oldu. Nisandaki yatırım girişinin 477 milyon doları yatırım sermayesi şeklinde gerçekleşirken, 452 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 353 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Aynı ay içerisinde 4 milyon dolarlık yatırım tasfiye edildi. 2024 Nisan ayı içerisinde gerçekleşen 477 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, 262 milyon dolarlık yatırım girişi ile toptan ve perakende ticaret sektörü, yüzde 55'lik pay aldı.

'DIŞ FİNANSMANDA OLUMLU SEYİR DEVAM EDİYOR'

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti" dedi. Bakan Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti: "Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu. Olumlu seyir devam ediyor."