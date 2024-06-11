Yusufeli projesinin son halkası tamamlandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli grubu baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nü hizmete açacaklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, baraj nedeniyle Yusufeli ilçe merkezinin ve 7 köyün taşındığını anımsatarak, "Araç trafiğine açacağımız Yusufeli merkez viyadüğü sayesinde yeni Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15.5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısalacak" bilgisini verdi. Uraloğlu, "Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. Yusufeli merkez viyadüğü sayesinde de toplam 43 milyon TL tasarruf sağlanacak" dedi.