İlk 1000 ihracatçı listesinde 160 Egeli firma var

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanan "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı Firması Araştırması" listesinde Ege Bölgesi 160 firma ile güçlü konumunu sürdürdü. Listede Ege Bölgesi en çok firmayla temsil edilen ikinci bölge olurken İzmir, 94 firmayla ilk 1000 ihracatçı listesinde İstanbul'un ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Manisa 21 ihracatçı firmayla ilk 1000 listesinde temsil edilirken, Denizli 21 firmasıyla listede yerini aldı. Aydın'dan 8, Balıkesir 8, Kütahya'dan 3'er firma, Muğla'dan 3 firma ve Uşak'tan 2 firma ilk 1000 listesinde olmanın mutluluğunu yaşadı