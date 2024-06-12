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Haberler Ekonomi Mayıs ayında 20 milyon kişi ‘uçmayı’ tercih etti

Mayıs ayında 20 milyon kişi ‘uçmayı’ tercih etti

HABER MERKEZİ
Mayıs ayında 20 milyon kişi ‘uçmayı’ tercih etti
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılı mayıs ayına ait hava yolu, uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Mayıs ayında ülke genelindeki havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 475'e, dış hatlarda 77 bin 751'e ulaştığını belirten Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişler ile birlikte 200 bin 666'ya ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, "Mayıs ayında 20 milyon 230 bin 573 yolcu hava yolu ile seyahat etti. Yılın ilk 5 ayında ise toplam 82 milyon 109 bin 667 yolcu hava yolunu kullandı" dedi.
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