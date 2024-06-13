İzmir’de toplu ulaşım ücretlerine zam

İZMİR'DE gerçekleştirilen UKOME toplantısında, kent içi ulaşımda kullanılan ESHOT, İZBAN, Metro, İZDENİZ gibi toplu taşıma araçlarındaki ulaşım ücretlerine zam kararı alındı. 24 Haziran'dan itibaren toplu taşımada ilk biniş yüzde 17.5'lik zam ile 13 TL'den 17.5 TL'ye, ilk aktarma ücreti ise 6.52 TL'den 8.78 TL'ye yükseldi.

ARABALI VAPUR 110 TL

ÜÇÜNCÜ aktarma fiyatı 3.28 TL'den 4.42 TL'ye güncellenirken, 120 dakika uygulamasının devam etmesine karar verildi. Öğrenciler toplu ulaşımdan 7.5 TL'ye yararlanacak ve aktarma ücretlerinden muaf olacak. Arabalı vapur ücretlerinde de değişikliğe gidildi. Motosiklet geçişi 45 TL, otomobil 110 TL, orta sınıf araçlar 260 TL, otobüskamyon 560 TL, TIR 975 TL oldu. Araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmayacak. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın yeni dönem taksi ücretiyle ilgili talebi de kabul edilerek, indi-bindinin 80 lira, açılışı ücretinin 20 lira, kilometre başı ücretin ise 27 lira olması kararlaştırıldı.