Merkez Bankası’nın döviz rezervi rekora doymuyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 7 Haziran itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam brüt rezervleri 146,2 milyar dolarla rekor düzeye çıktı.

ÖNCEKİ REKOR ARALIK 2023'TE

Önceki rekor 145,5 milyar dolarla Aralık 2023'te görülmüştü. Brüt rezervler bir haftada 2,5 milyar dolar artış kaydetti.

SON OLARAK 143 MİLYAR 648 MİLYON DOLARA ÇIKMIŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, son olarak 31 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 406 milyon dolar artarak 143 milyar 648 milyon dolara çıkmıştı. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 144 milyon dolar artışla 83 milyar 909 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 24 Mayıs'ta 82 milyar 765 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVİNDE HAFİF ARTIŞ

Döviz rezervi 83,9 milyar dolardan 86,4 milyar dolara yükselirken, altın rezervi 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyar dolara çıktı.

Bir önceki hafta 45 milyar 460 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 2 milyar 65 milyon dolar artarak 47 milyar 525 milyon dolara çıktı.