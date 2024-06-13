  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi PTT’den emeklilere müjde: Kargoda yüzde 20 indirim

PTT’den emeklilere müjde: Kargoda yüzde 20 indirim

HABER MERKEZİ
PTT’den emeklilere müjde: Kargoda yüzde 20 indirim
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emekli vatandaşlar için kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını bildirdi. Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından yararlanabileceğini aktaran Uraloğlu, trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik indirimin devam ettiğini anımsatarak, Bakanlık olarak emeklilere yönelik kampanyalara da devam edeceklerini belirtti. Kampanya ayda en fazla 5 olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde olacak.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA