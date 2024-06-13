PTT’den emeklilere müjde: Kargoda yüzde 20 indirim

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin emekli vatandaşlar için kargo hizmetlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattığını bildirdi. Bütün emekli vatandaşların kargo indirim kampanyasından yararlanabileceğini aktaran Uraloğlu, trenlerde ve şehirlerarası otobüslerde emeklilere yönelik indirimin devam ettiğini anımsatarak, Bakanlık olarak emeklilere yönelik kampanyalara da devam edeceklerini belirtti. Kampanya ayda en fazla 5 olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde olacak.