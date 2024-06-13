Turistler isyanda

Gözünü para bürüyen ve denetimden uzak işletmeciler, fiyatlara kafasına göre zam yapmaya devam ediyor. Özellikle bazı marketlerdeki fiyatlar dudak uçuklattı. Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'teki bu fiyatlar, bölge turizminin ana pazarı olan İngiliz turistleri bile isyan etti.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Bir marketten 2 cips ve bir soğuk çaya 25 Pound (Bin TL) ödeyen İngiliz turist, sosyal medyadan fahiş fiyatlara isyan etti. Bir başka turist ise 2 enerji içeceği, bir kurabiye, bir gazoz ve bir deodoranta 32 Pound (Bin 300 TL) ödediğini ifade etti.

Alaçatı'da arkadaşıyla birlikte 2 külah (5 top) dondurmaya 1050 TL ödeyen gencin paylaşımı, sosyal medyada en çok tartışılan konulardan biri oldu.

Akıl almaz fiyatlara isyan eden İngilizler, "2 enerji içeceği, kurabiye, bir şişe deodorant ve bir gazoz 32 Pound. Dolandırıcılardan kaçın! Arkadaşlar, almadan önce kart makinesini kontrol edin. Evet onlar dolandırıcı. Sadece 2 kutu kola aldım ve benden 10 Pound alıyorlar. Buradan uzak durun. Marmaris'in aç gözlülüğü kendini bitirecek. 2 poşet cips ve bir soğuk çay için benden 25 Pound aldılar. Teknik olarak kabul etmeden önce fiyatları kontrol edip, makineyi kontrol etmelisiniz" ifadelerini kullandı.

ALAÇATI'DA BENZER TABLO

Kurban Bayramı öncesi yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği ve şimdiden otel doluluk oranlarının yüzde 90'ların üzerine çıktığı tatil beldesi Çeşme'de de benzer durumlar yaşanıyor. Alaçatı'da arkadaşı ile birlikte dolaşıp video çeken sosyal medya fenomeninin dondurma alışverişi pes dedirtti. Sosyal medyada tartışma konusu olan videoda, dondurmacıdan kendisi için 3 top, arkadaşı için de 2 top olmak üzere toplam 5 top dondurma alan fenomen, iki külahın 1050 lira olduğunu söyledi. Son yıllarda, Yunan adalarındaki işletmelerin Türkiye'deki turistik bölgelerdeki mekanlara göre daha uygun fiyatlar sunması, yerli ve yabancı turistlerin rotasını değiştirmişti.