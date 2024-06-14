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Haberler Ekonomi Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda

Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda

HABER MERKEZİ
Evde Bakım Yardımı ödemeleri hesaplarda
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay yatırılan Evde Bakım Yardımı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çektiklerini belirterek, bugün (14 Haziran) toplam 4,2 milyar liranın hesaplara yattığını söyledi. Hak sahibi başına aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını ifade eden Göktaş, "Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız bulunuyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
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